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Kozan'da Ferdi Tayfur için helva dağıtıldı

Kozan'da Ferdi Tayfur için helva dağıtıldı
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Adana'nın Kozan ilçesinde bir lokantacı, vefat eden sanatçı Ferdi Tayfur için anma etkinliği düzenleyerek 1000 kişiye helva ikram etti. Etkinlikte Tayfur'un şarkıları çalındı ve sanatçıya olan sevgi ifade edildi.

Adana'nın Kozan ilçesinde bir esnaf, vefat eden ses sanatçısı, besteci, söz yazarı ve sinema oyuncusu Ferdi Tayfur için helva dağıttı.

Esnaf Murat Mercan, Irmak Caddesi'ndeki lokantasının önüne "1 ölü, 85 milyon yaralı hemşehrimiz Ferdi Tayfur ruhuna helva ikramı hatıran yeter" yazılı pankartın bulunduğu stant oluşturdu.

Ferdi Tayfur'un şarkılarının çalındığı stantta yaklaşık 1000 kişiye helva ikram edildi.

Mercan, yaptığı açıklamada, sanatçının Türkiye için büyük değer olduğunu söyledi.

Cenazeye gidemedikleri için burada anma programı düzenlemek istediklerini anlatan Mercan, şunları kaydetti:

"Yaklaşık 1000 kişilik helva dağıtarak sanatçımıza olan sevgimizi ve saygımızı ifade etmeye çalıştık. Sevenlerine ve ailesine başsağlığı diliyoruz. Ruhu şad, mekanı cennet olsun. Ferdi Tayfur'un sadece 50 yaş üzeri bir kitleye hitap ettiğini düşünüyordum ancak gördük ki 7'den 70'e herkes onu seviyor. Sosyal medyada paylaşılan sayısız video ve mesaj da bunu kanıtladı."

Kaynak: AA / Fatih Azgın - Güncel
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