Kozan'da Esnaf Öğrencilere İlçe Gezdirdi
Adana'nın Kozan ilçesinde bir esnaf, kırsal mahallelerde öğrenim gören öğrencilere ilçeyi gezdirerek tarihi yerleri tanıttı ve onlara yemek ikramında bulundu.
Esnaf Emine Çağ, Velicanlı ve Kıbrıslar mahallelerinde eğitim gören 10 ilkokul öğrencisini ilçe merkezine getirdi.
Öğrencilere ilçenin tarihi yerlerini gezdiren Çağ, çocuklara yemek ikramında da bulundu.
İlçede berberlik yapan Emrah Dibek de erkek öğrencileri tıraş etti.
Emine Çağ, gazetecilere, ilçenin tarihi yerlerini öğrencilere gösterme amacıyla etkinliği gerçekleştirdiğini kaydetti.
Kaynak: AA / Fatih Azgın - Güncel