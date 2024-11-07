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Kozan'da Eski Eşine Pompalı Tüfekle Saldırı

Kozan'da Eski Eşine Pompalı Tüfekle Saldırı
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Adana'nın Kozan ilçesinde A.A, uzaklaştırma kararı olduğu eski dini nikahlı eşi A.B'yi sokakta pompalı tüfekle yaraladı. Yanında çocuğu bulunan kadın hastaneye kaldırıldı, şüpheli gözaltına alındı.

Adana'nın Kozan ilçesinde bir kişi, eski dini nikahlı karısını pompalı tüfekle yaraladı.

Alınan bilgiye göre A.A, hakkında uzaklaştırma kararı aldıran eski dini nikahlı eşi A.B'ye (34) Tavşantepe Mahallesi'nde sokakta pompalı tüfekle ateş etti.

Yanında çocuğu da bulunan kadın, saldırıda vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralı A.B, ambulansla kaldırıldığı Kozan Devlet Hastanesindeki ilk müdahalenin ardından Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Polis ekipleri şüpheli A.A'yı gözaltına aldı.

Kaynak: AA / Fatih Azgın - Güncel
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