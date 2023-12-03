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Kozan'da Engelliler Günü Programı Düzenlendi

3 Aralık 2023 19:59 Son Güncelleme: 20:01 Abone Ol

Adana'nın Kozan ilçesinde Türkiye Beyaz Ay Derneği Kozan Şubesi tarafından düzenlenen etkinlikte, engelli öğrenciler için çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi. Programa Kozan Kaymakamı, Belediye Başkanı ve vatandaşlar da katıldı.