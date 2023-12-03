Kozan'da Engelliler Günü Programı Düzenlendi
Adana'nın Kozan ilçesinde Türkiye Beyaz Ay Derneği Kozan Şubesi tarafından düzenlenen etkinlikte, engelli öğrenciler için çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi. Programa Kozan Kaymakamı, Belediye Başkanı ve vatandaşlar da katıldı.
Adana'nın Kozan ilçesinde "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" kapsamında program düzenlendi.
Türkiye Beyaz Ay Derneği Kozan Şubesi tarafından Millet Bahçesi kültür salonunda düzenlenen etkinlikte, özel öğrenciler için çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.
Türkiye Beyaz Ay Derneği Kozan Şubesi Başkanı Ahmet Ünal, burada yaptığı konuşmada, engellilerin dertlerini anlamaya çalıştıklarını söyledi.
Etkinliklerde gönüllerince eğlenen engelli öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.
Etkinliğe Kozan Kaymakamı Bahattin Alp Arslanköylü, Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan ve vatandaşlar katıldı.