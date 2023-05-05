Başkalarının yerine ehliyet sınavına giren 16 kişi gözaltına alındı

Adana'nın Kozan ilçesinde başkalarının yerine ehliyet sınavlarına girdikleri belirlenen 16 kişi jandarma tarafından gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında İl Jandarma Komutanlığı ve Kozan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphelilerin kimliklerini belirledi ve operasyon düzenledi.

ADANA'nın Kozan ilçesinde başkalarının yerine ehliyet sınavlarına girdikleri belirlenen 16 kişi jandarma tarafından gözaltına alındı.

Kozan Cumhuriyet Savcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında İl Jandarma Komutanlığı ve Kozan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ehliyet sınavlarına başkalarının yerine girerek suç işlediği tespit edilen 16 kişinin kimliğini belirledi. Adreslerine şafak vakti operasyon düzenlenen şüpheliler gözaltına alındı. Şüpheliler, sorgulanmak üzere jandarma karakoluna götürüldü. (DHA)