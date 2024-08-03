Kozan'da düşen helikopterin incelemesi yapıldı

Adana'nın Kozan ilçesinde, dün orman yangınına müdahale eden helikopterin su almaya çalışırken kırıma uğradığı bölgede inceleme gerçekleştirildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı personeli ile Orman Genel Müdürlüğü ve jandarma ekiplerinden oluşan heyet, "Mi-8" tipi helikopterin düştüğü Gökdere Barajı'nın çevresini gezdi.

Heyet, helikopterin sudan çıkarılması için yarın başlatılması planlanan çalışmalar öncesi inceleme yaptı.

İncelemede, hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edilen 3 Rus uyruklu mürettebat da yer aldı.

Suyun yaklaşık 35 metre derinliğindeki helikopterin, çeşitli yöntemlerle yüzeye çıkarıldıktan sonra vinçle karaya taşınacağı öğrenildi.

Kızlarsekisi Mahallesi'ndeki ormanlık alanda dün çıkan orman yangınına müdahale için Göksu Çayı üzerindeki Gökdere Barajı'ndan su almaya çalışan helikopter kırıma uğramış, kurtarılan 3'ü Rus uyruklu 5 mürettebat hastaneye kaldırılmıştı.