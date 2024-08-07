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Kozan'da düşen helikopterin çıkarılması için çalışmalar başladı

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Kozan ilçesinde yangına müdahale sırasında baraj gölüne düşen helikopterin çıkarılması için çalışmalar başlatıldı. Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) ve Adana Jandarma Sualtı Arama ve Kurtarma (SAK) timleri, enkazı balon sistemiyle 38 metreden 10 metreye çıkardı.

ADANA'nın Kozan ilçesinde yangına müdahale sırasında baraj gölüne düşen helikopterin çıkarılması için başlatılan çalışmalarda; Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) ve Adana Jandarma Sualtı Arama ve Kurtarma (SAK) timleri, enkazı balon sistemiyle 38 metreden 10 metreye çıkardı.

Kozan ilçesi Kızlarsekisi Mahallesi'nde 2 Ağustos'ta çıkan orman yangınına müdahale için gönderilen yangın söndürme helikopteri, Göksu Çayı üzerindeki Gökdere Köprü Barajı'ndan su aldığı sırada düştü. Helikopterdeki 5 kişilik mürettebat, düştüğü barajdan yüzerek kurtuldu ve botlarla kıyıya çıkarıldı. Bir süre sonra orman yangını da diğer ekiplerin çalışmasıyla söndürüldü. Bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerinin hastaneye kaldırdığı 5 kişi, tedavilerinin ardından taburcu edildi. Su altındaki enkazın çıkarılması için çalışma başlatıldı.

PLAN HAZIRLANDI

Ankara ve Adana'dan bölgeye sevk edilen JAK ve SAK ekipleri ile su altı robotu, 'Mi-8' tipi yangın söndürme helikopterinin enkazına 38 metre derinlikte ulaştı. Helikopter enkazının, barajdaki su seviyesinin 10-15 metre azaltıldıktan sonra balon sistemiyle yüzeye yaklaştırılıp, vinçle karaya çıkarılması planlandı. Dalgıçlar, balonların helikoptere nasıl bağlanacağı konusunda planlama yaptı. Ekipler, hazırlanan plan doğrultusunda kurulum çalışmalarına başladı. JÖAK ve SAK timleri, botlarla helikopterin bulunduğu bölgeye ulaştı.

VİNÇLE KARAYA ÇIKARTILACAK

Baraj gölünün derinliğindeki helikopterin çıkarılması için suyun seviyesi düşürüldü. Helikopterin, toplamda 12 ton yük kapasitesine sahip 7 kaldırma balonuyla yüzeye yaklaştırılıp, botlarla kıyıya çekilmesi sonra da vinçle karaya taşınması planlandı. Suda çalışma yapan timler, helikopteri balon sistemiyle 38 metreden 10 metreye çıkardı. Helikopterin bugün motorlu botlar yardımıyla sürüklenmeye başlayarak baraj gövdesine getirilip, 200 tonluk vinç yardımıyla karaya çıkarılması bekleniyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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