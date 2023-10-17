Kozan'da Dron Destekli Trafik Denetiminde 35 Sürücüye Ceza Kesildi
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Adana'nın Kozan ilçesinde gerçekleştirilen dron destekli trafik denetiminde, emniyet kemeri takmayan, kırmızı ışık ihlali yapan veya cep telefonuyla konuşan sürücüler tespit edildi. Denetim sonucunda 35 araç sürücüsüne toplamda 19 bin 737 lira ceza kesildi.
ADANA'nın Kozan ilçesinde dron destekli trafik denetiminde 35 araç sürücüsüne 19 bin 737 lira ceza kesildi.
Kozan- Adana yolu Sanayi Sitesi yakınlarında gerçekleşen denetimde, dronlar aracılığıyla emniyet kemeri takmamış, kırmızı ışık ihlali yapmış veya cep telefonuyla konuşan sürücüler tespit edildi. Kurallara uymayan sürücüler durdurularak, ceza kesildi. Uygulama sonucunda 35 araç sürücüsüne toplamda 19 bin 737 lira idari para cezası uygulandı. (DHA)
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel