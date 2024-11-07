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Kozan'da Dini Nikahlı Çift Arasında Silahlı Saldırı

Kozan'da Dini Nikahlı Çift Arasında Silahlı Saldırı
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Adana'nın Kozan ilçesinde Ali A., barışma teklifini reddeden Ayşe B.'yi av tüfeğiyle yaraladı. Olay sonrası Ali A. kaçtı, Ayşe B. hastaneye kaldırıldı.

ADANA'nın Kozan ilçesinde Ali A. (39), daha önce dini nikahla birlikte yaşadığı Ayşe B.'yi (34) barışma teklifini kabul etmeyince av tüfeği ile vurdu.

Adana'da 7 yıl dini nikahla birlikte yaşadığı Ali A.'dan ayrılan tarım işçisi Ayşe B., başka bir eve taşındı. Ayşe B. ile barışmak için birkaç kez konuşan Ali A., olumsuz yanıt aldı. Yanına av tüfeğini alan Ali A., Ayşe B.'nin evine giderek beklemeye başladı. Komşusuna gitmek için evden çıkan Ayşe B., saat 13.00 sıralarında Tavşantepe Mahallesi Prof. Dr. Yusuf Halaçoğlu Bulvarı'nda kendisini takip eden Ali A. tarafından tüfekle bacağından vuruldu. Saldırgan kaçarken, kaçış anları cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntüleri çeken kişi de kaçan saldırgana tepki gösterdi. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri, Ayşe B.'yi Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Polis ekipleri, Ali A.'nın yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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