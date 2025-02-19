Kozan'da Devrilen Otomobilin Sürücüsü Yaralandı
Adana'nın Kozan ilçesinde kontrolden çıkarak tarlaya devrilen otomobilin sürücüsü Arda Ö. yaralandı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılan sürücü, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
Adana'nın Kozan ilçesinde, kontrolden çıkarak tarlaya devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Arda Ö'nün kullandığı 01 AIP 249 plakalı otomobil, Kozan-Kadirli kara yolu Kayhan mevkisinde, yol kenarındaki tarlaya devrildi.
Kazada yaralanan sürücü ihbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerince araçtan çıkarıldı.
Yaralanan Arda Ö. sağlık ekiplerince Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Fatih Azgın - Güncel