Kozan'da devrilen biçerdöverin operatörü yara almadan kurtuldu
Adana'nın Kozan ilçesinde H.E. idaresindeki biçerdöver, tarlada çalışma yaparken devrildi. Operatör yara almadan araçtan çıktı ve biçerdöver iş makinesi yardımıyla düzeltildi.
Adana'nın Kozan ilçesinde devrilen biçerdöverin operatörü yara almadan kurtuldu.
H.E. idaresindeki biçerdöver, Çürüklü Mahallesi'ndeki tarlada çalışma yaparken devrildi.
Yara almayan operatör araçtan kendi imkanıyla çıktı.
Biçerdöver de tarlaya yönlendirilen iş makinesi yardımıyla düzeltildi.