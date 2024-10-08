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Kozan'da Depremzedeler İçin Yeni Konut Projesi Başladı

Kozan'da Depremzedeler İçin Yeni Konut Projesi Başladı
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Adana'nın Kozan ilçesinde, Yerinde Dönüşüm Projesi çerçevesinde 24 hak sahibinin evlerinin yapımına başlandı. Temel atma töreni, Kaymakam ve Belediye Başkan Yardımcısının katılımıyla gerçekleştirildi.

Adana'nın Kozan ilçesinde, Yerinde Dönüşüm Projesi'nden faydalanan 24 hak sahibinin evinin yapımına başlandı.

Depremlerden etkilenen ilçede, proje kapsamında inşa edilecek konutlar için Çürüklü Mahallesi'nde temel atma töreni düzenlendi.

Törene, Kaymakam Bahattin Alp Arslanköylü ve Belediye Başkan Yardımcısı Özgür Çoban da katıldı.

Müteahhit Halim Karakoç, gazetecilere, evleri 1 yıldan önce hak sahiplerine teslim etmeyi hedeflediklerini söyledi.

Mahalle muhtarı Veli Karakılçık da projede emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaynak: AA / Fatih Azgın - Güncel

Kozan adana

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