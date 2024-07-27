Kozan'da depremde hasar gören 18 ev yıkıldı
Adana'nın Kozan ilçesinde, 25 Temmuz 2023'te meydana gelen depremde hasar gören 18 müstakil evin kontrollü yıkımı gerçekleştirildi. Çürüklü, Minnetli ve Karabucak mahallelerinde bulunan yapılar, ekiplerin önlem almasının ardından iş makineleriyle yıkıldı.
Adana'nın Kozan ilçesinde, depremde hasar gören 18 müstakil evin kontrollü yıkımı gerçekleştirildi.
İlçede 25 Temmuz 2023'te meydana gelen 5,5 büyüklüğündeki depremde hasar oluştuğu için boşaltılan Çürüklü, Minnetli ve Karabucak mahallelerindeki 18 müstakil evin yıkımına karar verildi.
Yapılar, ekiplerin çevrede önlem almasının ardından iş makineleriyle kontrollü yıkıldı.