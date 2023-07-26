Kozan'da Deprem Sonrası Susuz Kalan Mahallelere Yardım

Adana'nın Kozan ilçesinde meydana gelen deprem sonrasında bazı su kaynaklarının çekilmesi nedeniyle belirli bölgeler susuz kaldı. Kozan Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, tankerlerini su kesilen mahallelere göndererek vatandaşların su ihtiyacını karşıladı. Vatandaşlar, yangın savaşçılarına teşekkür etti.

Adana'nın Kozan merkezli 5.5 büyüklüğünde yaşanan deprem sonrasında bazı su kaynaklarının çekilmesi sebebiyle susuz kalan mahallelere yangın savaşçıları yetişti.

Deprem sonrasında bazı su gözlerinin kaybolması nedeniyle belirli bölgeler susuz kaldı. Kozan Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ise tankerlerini su kesilen mahallelere gönderdi. Vatandaşların sularını tedarik eden ekiplerin ihtiyaç duyulan bölgelere takviye yapacağı bildirildi.

Bu kez yangın yerine susuz kalan bölgeye ulaşan Kozan Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerine vatandaşlar teşekkür etti. - ADANA