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Kozan'da Deprem Sonrası Susuz Kalan Mahallelere Yardım

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Adana'nın Kozan ilçesinde meydana gelen deprem sonrasında bazı su kaynaklarının çekilmesi nedeniyle belirli bölgeler susuz kaldı. Kozan Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, tankerlerini su kesilen mahallelere göndererek vatandaşların su ihtiyacını karşıladı. Vatandaşlar, yangın savaşçılarına teşekkür etti.

Adana'nın Kozan merkezli 5.5 büyüklüğünde yaşanan deprem sonrasında bazı su kaynaklarının çekilmesi sebebiyle susuz kalan mahallelere yangın savaşçıları yetişti.

Deprem sonrasında bazı su gözlerinin kaybolması nedeniyle belirli bölgeler susuz kaldı. Kozan Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ise tankerlerini su kesilen mahallelere gönderdi. Vatandaşların sularını tedarik eden ekiplerin ihtiyaç duyulan bölgelere takviye yapacağı bildirildi.

Bu kez yangın yerine susuz kalan bölgeye ulaşan Kozan Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerine vatandaşlar teşekkür etti. - ADANA

Su kesintisi duyuruları için tıklayın.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Deprem Adana Kozan Güncel Haberler

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