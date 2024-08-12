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Kozan'da Dağlık Alanda Yangın Çıktı

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Adana'nın Kozan ilçesindeki Yassıçalı mevkisinde çıkan yangın, itfaiye ve orman ekipleri tarafından söndürülmeye çalışılıyor.

ADANA'nın Kozan ilçesindeki Yassıçalı mevkisinde dağlık alanda yangın çıktı. Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri söndürme çalışmalarına başladı.

Yangın 17.00 sıralarında Kozan ilçesinde Yassıçalı mevkisinde çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılan alevler, yaklaşık 10 dönüm alanda yeni ekilmiş portakal bahçesine zarar verdi. Makilik alanda devam eden yangına Adana Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, çevre il ve ilçelerden Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ve Kozan Belediyesi su tankeri tarafından müdahale başlatıldı. Yangının ev ve ahırlara sıçramaması için yoğun çaba sarfediliyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

İtfaiye Adana Kozan Çevre Yaşam Güncel Haberler

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