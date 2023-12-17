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Kozan'da çıkan yangınla ilgili zanlı tutuklandı

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Adana'nın Kozan ilçesinde meydana gelen yangında 6 araç zarar gördü. Polis, yangının kundaklama sonucu çıktığı iddiasıyla bir zanlıyı tutukladı.

Adana'nın Kozan ilçesinde 6 aracın zarar gördüğü yangını çıkardığı öne sürülen zanlı tutuklandı.

Varsaklar Mahallesi'ndeki kaporta atölyesinde dün bir otomobilde çıkan ve iş yerindeki 5 araca daha sıçrayıp zarar veren yangınla ilgili soruşturmayı sürdüren polis, yangının kundaklama nedeniyle çıktığı iddiası üzerine şüpheli E.U'nun ardından olay anında yanında olduğu öne sürülen 2 kişiyi gözaltına aldı.

Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan E.U. nöbetçi hakimlikçe tutuklanırken, bir zanlı da adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olayla ilgili gözaltına alınan diğer zanlı ise savcılık sorgusunun ardından serbest kaldı.

Kaynak: AA / Güncel

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