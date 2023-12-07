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Kozan'da Canlı Hayvan Pazarı Yapımına Başlandı

7 Aralık 2023 14:22 Son Güncelleme: 14:24 Abone Ol

Adana'nın Kozan ilçesinde, Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi kapsamında 13 bin 272 metrekare alanda canlı hayvan pazarı yapımına başlandı. Pazar, 350 büyükbaş ve 2 bin 400 küçükbaş kapasitesine sahip olacak.