Kozan'da Büyük Trafik ve Asayiş Denetimi: Silah ve Uyuşturucu Ele Geçirildi
Adana'nın Kozan ilçesinde emniyet güçleri, 2-10 Haziran tarihleri arasında yapılan denetimlerde 2 silah, uyuşturucu ve çeşitli trafik ihlalleriyle ilgili cezalar uyguladı.
Adana'nın Kozan ilçesinde trafik ve asayiş denetimi gerçekleştirildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2-10 Haziran tarihlerinde 72 noktada 330 personelin katılımıyla denetim yaptı.
Denetimlerde, 2 tabanca, kurusıkı tabanca, 40 fişek, 17,3 gram uyuşturucu ele geçirildi, 57 motosiklet sürücüsüne idari para cezası uygulandı.
Trafik kurallarına aykırı davranan 6 araç sürücüsüne ceza kesilen uygulamada, 20 araç ve 5 motosiklet trafikten men edildi.
Denetimde ayrıca haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü de yakalanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: AA / Fatih Azgın - Güncel