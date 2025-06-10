Kozan'da Büyük Trafik ve Asayiş Denetimi: Silah ve Uyuşturucu Ele Geçirildi

Kozan'da Büyük Trafik ve Asayiş Denetimi: Silah ve Uyuşturucu Ele Geçirildi
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Adana'nın Kozan ilçesinde emniyet güçleri, 2-10 Haziran tarihleri arasında yapılan denetimlerde 2 silah, uyuşturucu ve çeşitli trafik ihlalleriyle ilgili cezalar uyguladı.

Adana'nın Kozan ilçesinde trafik ve asayiş denetimi gerçekleştirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2-10 Haziran tarihlerinde 72 noktada 330 personelin katılımıyla denetim yaptı.

Denetimlerde, 2 tabanca, kurusıkı tabanca, 40 fişek, 17,3 gram uyuşturucu ele geçirildi, 57 motosiklet sürücüsüne idari para cezası uygulandı.

Trafik kurallarına aykırı davranan 6 araç sürücüsüne ceza kesilen uygulamada, 20 araç ve 5 motosiklet trafikten men edildi.

Denetimde ayrıca haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü de yakalanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA / Fatih Azgın - Güncel
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