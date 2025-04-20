Kozan'da 'Birlikte Okuyoruz' Projesi Kapsamında Kitap Okuma Yarışması Düzenlendi
Adana'nın Kozan ilçesinde gerçekleştirilen kitap okuma yarışmasında veliler yarıştı. Dereceye girenler Gaziantep kültür turuna katılmaya hak kazandı.
Adana'nın Kozan ilçesinde "Birlikte Okuyoruz" projesi kapsamında öğrenci velilerinin katılımıyla kitap okuma yarışması gerçekleştirildi.
Kozan Cumhuriyet İlkokulu'nda düzenlenen yarışmaya 31 kişi katıldı.
Yarışma sonunda dereceye giren 3 veli, okul yönetimince düzenlenecek Gaziantep kültür turuna katılım hakkı kazandı.
Okul müdürü Ekrem Alemdar, okumanın, keşfetmenin ve paylaşmanın gücüne inandıklarını belirterek, yarışmaya katılanlara teşekkür etti.
Kaynak: AA / Fatih Azgın - Güncel