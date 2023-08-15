Kozan'da Bir Apartmanda Yangın Çıktı

Adana'nın Kozan ilçesinde bulunan bir apartmanın birinci katında çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının aynı binada 4. kez çıktığı iddia edildi.

Adana'da ev yangını paniğe neden oldu

ADANA Adana'nın Kozan ilçesinde bir apartmanın birinci katında çıkan yangın apartman sakinlerini korkuttu. Yangın kısa sürede itfaiyenin müdahalesi ile diğer dairelere sıçramadan kontrol altına alırken aynı binada 4. kez yangın çıktığı iddia edildi.

Kozan'da Türkeli Mahallesi 13031 sokakta bulunan bulunan Deniz Yapı Kooperatifi A blok 1. katında bulunan Emrah Bilgili'ye ait evde ilk belirlemelere göre elektrik kontağından yangın çıktı. Ev bir anda alevlere teslim oldu. Bina sakinlerinin itfaiye ekiplerine haber vermesi üzerine olay yerine Adana Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından yangın söndürüldü. Ev tamamen yanarak kullanılmaz hale gelirken, yangının diğer dairelere sıçramasının önüne geçildi. Apartmanın 2. katında mahsur kalan kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Aynı apartmanda daha önce 4 kez yangın çıktığı öne sürüldü.