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Kozan'da Bilişim Sistemleriyle Nitelikli Dolandırıcılık Operasyonu: 14 Gözaltı

Kozan'da Bilişim Sistemleriyle Nitelikli Dolandırıcılık Operasyonu: 14 Gözaltı
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Adana'nın Kozan ilçesinde yapılan operasyon sonucunda bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık yapan 14 kişi yakalandı. Çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

ADANA'nın Kozan ilçesinde bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık suçunu işleyenlere yönelik düzenlenen operasyonda 14 kişi yakalandı.

Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu ile Kocaeli Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin koordinasyonunda Adana'nın Kozan ilçesinde, bir ihbar üzerine bilişim sistemlerinin banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle nitelikli dolandırıcılık ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarına yönelik operasyon düzenlendi. Eş zamanlı yapılan baskınlarda Kozan'da 14 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Şüpheliler, sorgulanmak üzere Kocaeli'ye götürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Dolandırıcılık Operasyon Gözaltı 3-sayfa Finans Güncel Hukuk Adana Kozan

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