Kozan'da Bıçaklı Kavga: 4 Yaralı
Adana'nın Kozan ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Adana'nın Kozan ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı.
Varsaklar Mahallesi Sırkıntı Caddesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı.
Kavgada Emrah A. (33), kardeşi Veli A. (29) ile Hasan C. (43) ve Yüksel Y. (38) yaralandı.
Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Emrah A, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.