Kozan'da belediyenin yeni hizmet binası projesine tepki

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - MHP Kozan İlçe Başkanı Nihat Atlı, yeni hizmet binası projesine tepki gösterdi.

Atlı, yaptığı açıklamada eski hal alanına yapılacak belediye hizmet binasının esnafı mağdur edeceğini belirtti.

Hizmete her zaman destek verdiklerini dile getiren Atlı, şunları kaydetti:

"Biz muhalefet yapmıyoruz. Doğrusu ne ise onun yapılmasını istiyoruz. Kozan için Kozanlı için yapılan hizmete karşı değiliz, israfa karşıyız. Hizmete her zaman destek verdik, vermeye de devam edeceğiz. Burada birileri üzülürken birilerinin bunu yok sayması kabul edilemez. Alternatif imkanlar varken bu milletin parası çarçur edilemez. Biz israfa ve yanlış uygulamaya karşıyız."

Atlı, proje uygulanacak yerin imar düzenlemesinin mevcut projenin yapılmasına uygun olmadığını, bununla ilgili mecliste bir imar çalışması yapılmadığını bildirdi.