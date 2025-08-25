Kozan'da Balkondan Rastgele Ateş Açan Şüpheli Yakalandı

Adana'nın Kozan ilçesinde bir şüpheli, evinin balkonundan av tüfeğiyle çevreye rastgele ateş açtı. Polis ekipleri tarafından uzun bir kovalamacanın ardından yakalanan O.K., olay sırasında annesi fenalaşarak hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA / Fatih Azgın - Güncel
