Kozan'da Balkondan Rastgele Ateş Açan Şüpheli Yakalandı

Adana'nın Kozan ilçesinde evinin balkonundan av tüfeğiyle çevreye rastgele ateş açan şüpheli, polis ekiplerince kovalamaca sonucu yakalandı.

Alınan bilgiye göre, O.K. Cumhuriyet Mahallesi'ndeki evinin balkonundan av tüfeğiyle çevreye rastgele ateş açtı.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Zanlı, kendisine müdahale eden ekiplere de ateş açtıktan sonra evden kaçtı.

Kovalamaca sonucu Kilgen Çayı civarında yakalanan O.K. gözaltına alındı.

Olay sırasında evde bulunan zanlının annesi E.K. fenalaştı. E.K, sağlık ekiplerince Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.