Kozan'da Bahçesindeki Taşlı Alanın Tepesinden Düşen Yaşlı Adam Yaralandı
Adana'nın Kozan ilçesinde 69 yaşındaki Ş.D., bahçesinde çalışırken taşlık alanın tepesinden düşerek yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekibi, yaralıyı Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
Adana'nın Kozan ilçesinde bahçesindeki taşlık alanın tepesinden düşen kişi yaralandı.
Kızlarsekisi Mahallesi'nde Ş.D. (69) evinin bahçesinde çalışırken taşlık alanın tepesinden düştü.
Yaralanan Ş.D, yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekibince Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Ş.D, buradaki ilk müdahalenin ardından Seyhan Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
Kaynak: AA / Fatih Azgın - Güncel