Kozan'da Ayçiçeği Tarlasını Yanlış Hasat Eden İki Kişi Yakalandı

Adana'nın Kozan ilçesinde başka birine ait ayçiçeği tarlasını hasat ettiği öne sürülen 2 kişi yakalandı.

İddiaya göre, Bağtepe Mahallesi'ndeki L.K'ye ait 30 dönümlük ayçiçeği tarlasına biçerdöver getiren C.K, tarlanın kendisine ait olduğunu öne sürerek hasat ettirdi.

Tarlasındaki mahsulü kontrol için gelen L.K, ürünlerin hasat edildiğini görünce durumu jandarmaya bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye gelen jandarma ekipleri yaptığı çalışmayla C.K. ve M.K'yi gözaltına aldı.

Şüpheliler, jandarmadaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Öte yandan tarla sahibi ile şüphelilerin akraba olduğu öğrenildi.