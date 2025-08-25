Kozan'da Av Tüfeğiyle Havaya Ateş Açan Şahıs Yakalandı

Kozan'da Av Tüfeğiyle Havaya Ateş Açan Şahıs Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'nın Kozan ilçesinde evinin balkonundan av tüfeğiyle ateş açan O.K., polisle yaşadığı kovalamacanın ardından yakalandı. Olay, vatandaşların ihbarı üzerine meydana geldi.

ADANA'nın Kozan ilçesinde evinin balkondan av tüfeğiyle ateş açan ve polisi görünce kaçan O.K., takip sonucu yakalandı.

Olay, akşam saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Evinin balkonundan av tüfeğiyle havaya ateş açan O.K.'yı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polise bir süre direnen O.K., daha sonra evden kaçarak uzaklaştı. O.K.'nın koşarak kaçtığını gören polis, havaya ateş açıp, 'dur' ihtarında bulundu. Yaya olarak kaçışını sürdüren O.K., polisin takibi sonucu fazla uzaklaşamadan yakalandı. Gözaltına alınan O.K., emniyete götürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Trump: Güney Kore'de bir tür devrim var gibi görünüyor

Trump, o ülkeyi işaret etti: Bir tür devrim var gibi görünüyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Baba ile 11 yaşındaki oğluna kanlı infaz

Baba ile 11 yaşındaki oğluna kanlı infaz! Kurşun yağdırdılar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.