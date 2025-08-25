Kozan'da Av Tüfeğiyle Havaya Ateş Açan Şahıs Yakalandı
Adana'nın Kozan ilçesinde evinin balkonundan av tüfeğiyle ateş açan O.K., polisle yaşadığı kovalamacanın ardından yakalandı. Olay, vatandaşların ihbarı üzerine meydana geldi.
Olay, akşam saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Evinin balkonundan av tüfeğiyle havaya ateş açan O.K.'yı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polise bir süre direnen O.K., daha sonra evden kaçarak uzaklaştı. O.K.'nın koşarak kaçtığını gören polis, havaya ateş açıp, 'dur' ihtarında bulundu. Yaya olarak kaçışını sürdüren O.K., polisin takibi sonucu fazla uzaklaşamadan yakalandı. Gözaltına alınan O.K., emniyete götürüldü.
