Kozan'da asayiş uygulamasında 7 zanlı tutuklandı
Adana'nın Kozan ilçesinde yapılan asayiş uygulamalarında çeşitli suçlara karıştıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 7 zanlı tutuklandı. Yapılan çalışmalarda uyuşturucu ele geçirilirken, trafik denetimlerinde ise para cezası ve trafikten men işlemi uygulandı.
Adana'nın Kozan ilçesinde, çeşitli suçlara karıştıkları gerekçesiyle asayiş uygulamalarında gözaltına alınan 7 zanlı tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 8-15 Temmuz'da asayiş uygulamaları yaptı.
Çeşitli suçlardan aranan 7 şüphelinin yakalandığı çalışmalarda, 37,90 gram uyuşturucu ele geçirildi.
Ekiplerin trafik denetiminde ise 27 motosiklet sürücüsüne para cezası uygulandı, 18 araç trafikten men edildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 zanlı tutuklandı.