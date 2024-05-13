Kozan'da Asayiş Uygulaması Sonucu 3 Zanlı Tutuklandı
Adana'nın Kozan ilçesinde yapılan asayiş uygulamasında 3 zanlı tutuklandı ve 1 hükümlü cezaevine gönderildi. Uygulama sonucunda 5 ruhsatsız tabanca, 62 fişek ve 21,29 gram uyuşturucu ele geçirildi.
Adana'nın Kozan ilçesinde asayiş uygulamasında yakalanan firari 3 zanlı tutuklandı, 1 hükümlü cezaevine gönderildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 6-13 Mayıs'ta 261 personelle asayiş uygulaması yaptı.
Aranan 7 şüphelinin gözaltına alındığı çalışmada, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 firari hükümlü de yakalandı.
Denetimde 5 ruhsatsız tabanca, 62 fişek ve 21,29 gram uyuşturucu ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden 3'ü tutuklandı, hükümlü de cezaevine gönderildi.