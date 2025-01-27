Kozan'da Asayiş Uygulamalarında 10 Şüpheli Tutuklandı
Adana'nın Kozan ilçesinde yapılan asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 10 şüpheli tutuklandı. Ekipler, ruhsatsız silahlar ve uyuşturucu maddeler ele geçirdi.
Adana'nın Kozan ilçesinde, çeşitli suçlardan arandıkları gerekçesiyle asayiş uygulamalarında gözaltına alınan 10 şüpheli tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 20-27 Ocak'ta 31 farklı noktada asayiş uygulaması yaptı.
Çeşitli suçlardan aranan 10 şüphelinin yakalandığı çalışmalarda, 2 ruhsatsız tabanca, av tüfeği, 9 fişek, 379,32 gram uyuşturucu ve 24 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Ekipler, trafik denetiminde 36 sürücüye ceza kesti, 23 aracı trafikten men etti.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 10 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.