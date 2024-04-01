Kozan'da asayiş denetimlerinde firari zanlı tutuklandı, 3 hükümlü cezaevine gönderildi

Adana'nın Kozan ilçesinde asayiş denetimlerinde yakalanan firari zanlı tutuklandı, 3 hükümlü cezaevine gönderildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 25 Mart-1Nisan'da 244 personelle asayiş uygulaması yaptı.

"Kasten yaralama" suçundan aranan 1 zanlının gözaltına alındığı çalışmada, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 firari hükümlü de yakalandı.

Denetimde, ruhsatsız 1 tabanca ve 3 tüfek ile bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı, hükümlüler de cezaevine gönderildi.