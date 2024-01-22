Kozan'da asayiş denetimlerinde firari zanlı tutuklandı, 2 hükümlü cezaevine gönderildi
Adana'nın Kozan ilçesinde yapılan asayiş denetimlerinde bir firari zanlı yakalanarak tutuklandı. Ayrıca, aranan 2 hükümlü de yakalanarak cezaevine gönderildi. Denetimlerde ruhsatsız av tüfeği, uyuşturucu ve uyuşturucu hap ele geçirildi.
Adana'nın Kozan ilçesinde asayiş denetimlerinde yakalanan firari zanlı tutuklandı, 2 hükümlü cezaevine gönderildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 15-22 Ocak'ta 265 personelle asayiş uygulaması yaptı.
Aranan 1 şüphelinin gözaltına alındığı çalışmada, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.
Denetimde ruhsatsız av tüfeği, 9,35 gram uyuşturucu ve 25 tablet uyuşturucu hap ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı, hükümlüler de cezaevine gönderildi.