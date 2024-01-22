Üye Girişi
Haberler

Kozan'da asayiş denetimlerinde firari zanlı tutuklandı, 2 hükümlü cezaevine gönderildi

Güncelleme:
Abone Ol

Adana'nın Kozan ilçesinde yapılan asayiş denetimlerinde bir firari zanlı yakalanarak tutuklandı. Ayrıca, aranan 2 hükümlü de yakalanarak cezaevine gönderildi. Denetimlerde ruhsatsız av tüfeği, uyuşturucu ve uyuşturucu hap ele geçirildi.

Adana'nın Kozan ilçesinde asayiş denetimlerinde yakalanan firari zanlı tutuklandı, 2 hükümlü cezaevine gönderildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 15-22 Ocak'ta 265 personelle asayiş uygulaması yaptı.

Aranan 1 şüphelinin gözaltına alındığı çalışmada, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.

Denetimde ruhsatsız av tüfeği, 9,35 gram uyuşturucu ve 25 tablet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı, hükümlüler de cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA / Güncel

Emniyet Müdürlüğü Adana Kozan Güvenlik Cezaevi Uyuşturucu 3.Sayfa Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 22 Ocak 2024 Konya su kesintisi listesi! Survivor kim kazandı? 22 Ocak Pazartesi Mavi Takım mı kazandı, Kırmızı Takım mı kazandı? ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 22 Ocak 2024 Antalya su kesintisi listesi! BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 22 Ocak 2024 Bursa su kesintisi listesi! İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 22 Ocak 2024 İstanbul su kesintisi listesi! Kızıl Goncalar canlı izle 22 Ocak 2024! Fox TV Kızıl Goncalar 3. bölüm canlı yayın izleme linki var mı? Kızıl Goncalar dizisi nereden izlenir? Kızıl Goncalar canlı izle 22 Ocak 2024! Fox TV Kızıl Goncalar 3. bölüm canlı yayın izleme linki var mı? Kızıl Goncalar dizisi nereden izlenir? Hababam Sınıfı filmi konusu nedir? Hababam Sınıfı oyuncuları ve Hababam Sınıfı özeti! İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 22 Ocak 2024 İzmir su kesintisi listesi! ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 22 Ocak 2024 Ankara su kesintisi listesi! 23 Ocak 2024 Günlük Burç Yorumları: 23 Ocak Salı burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 22 Ocak AFAD ve Kandilli deprem listesi! 22 Ocak Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Şans Topu sonuçları açıklandı! Şans Topu sonuçları ne zaman açıklanır? 22 Ocak 2024 Pazartesi Şans Topu sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? 22 Ocak 2024 On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara sonuçları saat kaçta? On Numara CANLI izle! Bugün kazanan numaralar neler? Ziraat Türkiye Kupası son 16 eşleşmeleri! ZTK son 16 turunda Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş kiminle eşleşti?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title