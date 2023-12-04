Kozan'da Asayiş Denetimlerinde 9 Şüpheli Tutuklandı
Kozan ilçesinde yapılan asayiş denetimlerinde 9 şüpheli tutuklandı, 7 hükümlü cezaevine gönderildi. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde ruhsatsız silahlar ve mermiler ele geçirildi.
Kozan ilçesinde geçen hafta yapılan asayiş denetimlerinde yakalanan 9 şüpheli tutuklandı, 7 hükümlü cezaevine gönderildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çeşitli tarihlerde 300 personelle 37 noktada denetim gerçekleştirdi.
Denetimlerde yakalanan 9 şüpheli tutuklandı, kesinleşmiş hapis cezası bulunan 7 hükümlü de cezaevine gönderildi.
Çalışmada, ruhsatsız 2 tabanca, 3 av tüfeği ile 162 mermi ele geçirildi.