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Kozan'da Asayiş Denetimlerinde 9 Şüpheli Tutuklandı

4 Aralık 2023 13:03 Son Güncelleme: 13:05 Abone Ol

Kozan ilçesinde yapılan asayiş denetimlerinde 9 şüpheli tutuklandı, 7 hükümlü cezaevine gönderildi. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde ruhsatsız silahlar ve mermiler ele geçirildi.