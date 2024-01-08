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Kozan'da asayiş denetimlerinde 7 zanlı tutuklandı, 5 hükümlü cezaevine gönderildi

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Adana'nın Kozan ilçesinde yapılan asayiş denetimlerinde 7 zanlı tutuklandı ve 5 hükümlü cezaevine gönderildi. Denetimlerde ruhsatsız tabanca, uyuşturucu ve uyuşturucu hap ele geçirildi.

Adana'nın Kozan ilçesinde asayiş denetimlerinde yakalanan firari 7 zanlı tutuklandı, 5 hükümlü cezaevine gönderildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 1-8 Ocak'ta 254 personelle asayiş uygulaması yaptı.

Farklı suçlardan aranan 7 şüphelinin gözaltına alındığı çalışmada, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 firari hükümlü yakalandı.

Denetimde 2 ruhsatsız tabanca, 24,53 gram uyuşturucu ve 236 tablet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 7 şüpheli tutuklandı, hükümlüler de cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA / Güncel

Adana Kozan Güvenlik Cezaevi Uyuşturucu Suç Hukuk Politika Güncel Haberler

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