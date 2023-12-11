Haberler ›› Güncel ›› Kozan'da asayiş denetimlerinde 5 şüpheli tutuklandı, 5 hükümlü cezaevine gönderildi

Kozan'da asayiş denetimlerinde 5 şüpheli tutuklandı, 5 hükümlü cezaevine gönderildi

11 Aralık 2023 15:03 Güncelleme: 15:04 Abone Ol

Adana'nın Kozan ilçesinde yapılan asayiş denetimlerinde, firari 5 şüpheli ile hapis cezası bulunan 5 hükümlü yakalandı. Ayrıca, denetimlerde ruhsatsız 3 av tüfeği ele geçirildi. Tutuklanan şüpheliler adliyeye sevk edilirken, hükümlüler ise cezaevine gönderildi.