Kozan'da asayiş denetimlerinde 5 şüpheli tutuklandı, 5 hükümlü cezaevine gönderildi
Adana'nın Kozan ilçesinde yapılan asayiş denetimlerinde, firari 5 şüpheli ile hapis cezası bulunan 5 hükümlü yakalandı. Ayrıca, denetimlerde ruhsatsız 3 av tüfeği ele geçirildi. Tutuklanan şüpheliler adliyeye sevk edilirken, hükümlüler ise cezaevine gönderildi.
Adana'nın Kozan ilçesinde asayiş denetimlerinde yakalanan firari 5 şüpheli tutuklandı, 5 hükümlü cezaevine gönderildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çeşitli suçlardan aranan zanlılara yönelik uygulamalarını sürdürdü.
Farklı tarihlerdeki denetimlerde, firari 5 şüpheli ile haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 hükümlü yakalandı.
Çalışmada, ruhsatsız 3 av tüfeği ele geçirildi.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheli tutuklandı, 5 hükümlü de cezaevine gönderildi.