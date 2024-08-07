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Kozan'da Art Arda 4 Deprem Meydana Geldi

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Adana'nın Kozan ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen 4 deprem, çevre il ve ilçelerde de hissedildi. Vatandaşlar kısa süreli panik yaşayarak sokağa çıktı.

BURHAN DEMİRCİOĞLU

(OSMANİYE)- Adana'nın Kozan ilçesinde art arda 4 deprem meydana geldi. Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde de hissedilen deprem, vatandaşı sokağa döktü. Depremi yaşayan bir vatandaş, "Oturuyordum ben uyandım o arada hafif bir gürültü oldu ondan sonra sallanmaya başladı. Dedim acaba deprem mi oluyor diye, korktuk. Bayağı bir sallandı. Osmaniye'de, Malatya'da çocuklarımın evi yıkılmıştı. Bu çocuğum depremden çıkmıştı, bu yanımdaydı. Çok korktuk" dedi.

Adana'nın Kozan ilçesinde sabah 4.6 (saat 05.32), 4.5 (saat 05.33), 4.0 (saat 05.34) ve 3.7 (saat 05.58) büyüklüğünde dört deprem meydana geldi. Deprem çevre il ve ilçelerde de hissedildi ve vatandaşlar kısa süreli panik yaşayarak sokağa çıktı.

"Çok korktuk"

Kadirli ilçesinde 8 katlı apartmanda oturan ve bahçeye çıkan site sakinleri yaşadıkları korkuyu şöyle anlattı:

- "Oturuyordum ben uyandım o arada hafif bir gürültü oldu ondan sonra sallanmaya başladı. Dedim acaba deprem mi oluyor diye, korktuk. Bayağı bir sallandı. Osmaniye'de, Malatya'da çocuklarımın evi yıkılmıştı. Bu çocuğum depremden çıkmıştı, bu yanımdaydı. Çok korktuk."

- "05.32 gibi işte sallandık, kısa sürdü. Tekrar artçı depremde oldu arkasından iki defa. Hemen aşağı indik. Asansörden inen arkadaşlarımız da vardı. Tabii onların da kim olduklarını bilmediğim için uyaramadık."

- "Korktuk aşağı kaçtık.Yine o günleri yaşadığımız dan aklımıza geliyor kaçıyoruz. Bu depremin onuncu katı, birinci katı yok yaşadıktan sonra hepsi aynı."

- "Deprem bölgesi olduğu için bizim bölgemiz de ara ara olacak bu yapacak bir şey yok. Vatandaşlar her zaman olduğu gibi bahçede toplandı. Biz tabii en üstte oturduğumuz için dama çıktık, damdaydık. Bekliyoruz, böyle depremleri."

Kaynak: ANKA / Güncel

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