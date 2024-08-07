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Kozan'da arıcılara sulama tankı ve bal sağım makinesi verildi

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Adana'nın Kozan ilçesinde 13 arıcıya yüzde 75'i hibeli sulama tankı ve bal sağım makinesi verildi. İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Nuri Kökçüoğlu, Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi kapsamında yapılan desteklerin amacının çiftçilerin su kaynaklarını daha verimli kullanmalarını ve bal üretiminde kalite ve verimliliği artırmalarını sağlamak olduğunu belirtti.

Adana'nın Kozan ilçesinde 13 arıcıya yüzde 75'i hibeli sulama tankı ve bal sağım makinesi verildi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Nuri Kökçüoğlu, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğündeki törende Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi kapsamında 600 rakım ve üzerinde arıcılıkla uğraşan 13 üreticiye, 13 sulama tankı ve 8 bal sağım makinesi verdiklerini söyledi.

Proje kapsamında verilen desteklerin yüzde 75'inin hibe olduğunu ifade eden Kökçüoğlu, "Bu tür projelerle çiftçilerimizin hem su kaynaklarını daha verimli kullanmalarını hem de bal üretiminde kalite ve verimliliği artırmalarını sağlamayı amaçlıyoruz." dedi.

Törende konuşmaların ardından arıcılara ekipmanları teslim edildi.

Kaynak: AA / Güncel

Kozan adana Çiftçilik Tarım Ekonomi Güncel Haberler

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