Kozan'da Araç Hırsızlığı Yapan 3 Şüpheli Tutuklandı
Adana'nın Kozan ilçesinde araçlardan hırsızlık yapan 3 kişi, polis operasyonuyla yakalanarak tutuklandı. Şüphelilerin çaldıkları oto teybi kendi araçlarında kullanıldığı belirlendi.
Adana'nın Kozan ilçesinde araçlardan hırsızlık yapan 3 kişi tutuklandı.
Kozan Sanayi Sitesi'nde 3 aracın akü ve oto teybi çalınması üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.
Hırsızlıkta 42 AFV 830 plakalı aracın kullanıldığını belirleyen polis, şüpheliler E.K, O.E ve B.İ'yi İmamoğlu ilçesinde araçla yakaladı.
Şüphelilerin çaldıkları bir oto teybini kendi araçlarında kullandıkları belirlendi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.