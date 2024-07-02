Kozan'da Anız Yangını Bahçe ve Ormana Sıçradı
Adana'nın Kozan ilçesinde çıkan buğday tarlasındaki anız yangını, rüzgarın etkisiyle yakınlardaki bahçe ve ormana sıçradı. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Yangın, saat 11.30 sıralarında Kozan ilçesine bağlı kırsal Örendere Mahallesi'nde çıktı. Buğday tarlasındaki anız yangını, rüzgarın da etkisiyle yakınlardaki bahçeye ve ormana sıçradı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye 4 arazöz, 3 su tankı, 1 helikopter, 4 uçak, 4 hizmet aracı ve 1 TIR su tankı ile çok sayıda orman işçisi sevk edildi. Havadan ve karadan müdahale sürerken, ekiplere vatandaşlar da destek verdi.