Kozan'da Anız Yangını Bahçe ve Ormana Sıçradı

Yangın, saat 11.30 sıralarında Kozan ilçesine bağlı kırsal Örendere Mahallesi'nde çıktı. Buğday tarlasındaki anız yangını, rüzgarın da etkisiyle yakınlardaki bahçeye ve ormana sıçradı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye 4 arazöz, 3 su tankı, 1 helikopter, 4 uçak, 4 hizmet aracı ve 1 TIR su tankı ile çok sayıda orman işçisi sevk edildi. Havadan ve karadan müdahale sürerken, ekiplere vatandaşlar da destek verdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel