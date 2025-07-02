Kozan'da Ahır Yangını: 5 İnek Telef Oldu

Kozan'da Ahır Yangını: 5 İnek Telef Oldu
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Adana'nın Kozan ilçesinde meydana gelen yangında, 5 inek telef oldu. Yangın, Mehmet Yılmaz'a ait ahırda, henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında 2 inek kurtarıldı.

Adana'nın Kozan ilçesinde bir ahırda çıkan yangında 5 inek telef oldu.

Şerifli Mahallesi Karaköseler mevkisinde Mehmet Yılmaz'a ait ahırda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Ahırdaki saman balyalarının da tutuşmasıyla yangın kısa sürede büyüdü.

İhbar üzerine adrese itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında 5 inek telef oldu, 2 inek kurtarıldı.

Jandarma ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: AA / Fatih Azgın - Güncel
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