Kozan'da Ağaç Budarken Düşen Personel Hastaneye Kaldırıldı

Kozan'da Ağaç Budarken Düşen Personel Hastaneye Kaldırıldı
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Adana'nın Kozan ilçesinde, ağaç budama işlemi sırasında dengesini kaybederek düşen Ali K. yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Adana'nın Kozan ilçesinde bir kişi budama yaptığı ağaçtan düşerek yaralandı.

Gökgöz Mahallesi'nde Ali K, evinin bahçesindeki ağaca çıkarak budama yaptığı sırada dengesini kaybederek düştü.

Yaralanan Ali K, yakınları tarafından Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ali K, ilk müdahalenin ardından ambulansla Seyhan Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaynak: AA / Fatih Azgın - Güncel
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