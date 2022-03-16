Kozan'da AB projesine katılanlara plaket verildi

KOZAN, ADANA (AA) - Adana Toros Dernekleri Federasyonu tarafından yürütülen ve AB tarafından desteklenen "Adana'nın unutulmaya yüz tutmuş yemek kültürü" projesine katılanlara sertifika ve plaketleri verildi.

Federasyon Başkanı Cenap Erol, Kozan Hayat Boyu Öğrenme Merkezi'nde düzenlenen törende, zengin bir mutfağa sahip olan kentin gastronomi konusunda ön plana çıkmasına katkı koymak istediklerini belirtti.

Erol, proje kapsamında bugüne kadar 30 yemek hakkında video ve fotoğraf çekildiğini, çalışmaların devam edeceğini bildirdi.

Konuşmaların ardından projeye katılan 18 kişiye sertifika, katkıda bulunan 6 kişiye katılımcılar tarafından plaket verildi.

Törene Kaymakam Şafak Gürçam, Belediye Başkanı Kazım Özgan, Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Sait Muharrem Say ile davetliler katıldı.