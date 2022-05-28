KOZAN'DA 6 NOKTADA ÇIKAN ORMAN YANGINI KONTROL ALTINA ALINDI - Haberler

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KOZAN'DA 6 NOKTADA ÇIKAN ORMAN YANGINI KONTROL ALTINA ALINDI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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ADANA'nın Kozan ilçesinde 6 farklı noktada orman yangını çıktı.

ADANA'nın Kozan ilçesinde 6 farklı noktada orman yangını çıktı. Yangına kısa sürede müdahale eden ekipler, yaklaşık 3 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına aldı.

İlçeye bağlı Akdam Mahallesi Kozanogluoluk mevkisinde bu saat 20.15'te 6 ayrı noktada orman yangını çıktı. Kozan Orman İşletme ve çevre ilçelerden gelen 31 arazöz, 20 teknik ekip,1 greyder, 20 ilk müdahale aracı ve 200 personel ile yangına müdahale edildi. Ekiplerin yoğun çabasıyla yangının yayılması engelledi. Yangın, 3 saat içerisinde kontrol altına alınrak bölgede soğutma çalışmaları sürdürülüyor. 1,5 hektar alanın tahrip olduğu belirtildi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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