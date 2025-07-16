Kozan'da 500 Keklik Doğaya Bırakıldı

Kozan'da 500 Keklik Doğaya Bırakıldı
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Adana'nın Kozan ilçesinde, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği tarafından düzenlenen etkinlikte 500 keklik doğaya salındı. Etkinlikte, keneyle mücadele ve doğal dengenin korunması hedeflendi.

Adana'nın Kozan ilçesinde 500 keklik doğaya bırakıldı.

Kozan Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği, keneyle mücadele ve doğal dengenin korunması çalışmaları kapsamında Salmanlı Mahallesi'ndeki Üğlük tepesinde etkinlik düzenlendi.

Etkinlikte, 500 keklik doğaya salındı.

Programa, Kozan Orman İşletme Müdürü Mahmut Menlizetoğlu ve Kozan Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefi Vahap Avcı da katıldı.

Kaynak: AA / Fatih Azgın - Güncel
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