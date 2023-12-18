Kozan'da 5 Firari Hükümlü Yakalandı
Adana'nın Kozan ilçesinde, kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 firari hükümlü yakalandı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmada, ruhsatsız 2 tabanca ve 4 av tüfeği ele geçirildi. Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Adana'nın Kozan ilçesinde, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 firari hükümlü yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, firari hükümlülere yönelik çalışma yaptı.
Çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 kişinin yakalandığı çalışmada, ruhsatsız 2 tabanca ve 4 av tüfeği ele geçirildi.
Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.?????