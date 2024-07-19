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Kozan'da 3 araç karıştığı trafik kazasında 6 kişi yaralandı

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Adana'nın Kozan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 araç birbirine çarptı ve 6 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Adana'nın Kozan ilçesinde, 3 aracın karıştığı trafik kazasında yaralanan 6 kişi hastaneye kaldırıldı.

Mehmet Ali Çilingir (60) yönetimindeki 34 HZK 122 plakalı hafif ticari araç Kozan-İmamoğlu kara yolunda, Harun Tokgöz (52) idaresindeki 80 KA 225 plakalı otomobille çarpıştı.

Kaza yapan araçlara çarpmamak için manevra yapan Ersan Aktaş (48) yönetimindeki 01 F 8448 plakalı otomobil de yol kenarındaki mısır tarlasına girerek durabildi.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralanan 3 sürücüyle araçlardaki İbrahim Halil Akın (16), Zübeyde Tokgöz (52) ve Mehtap Akın (35) sağlık ekiplerince Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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