Kozan'da 20 dakika etkili olan şiddetli yağmur ve dolu, su baskınlarına neden oldu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kozan'da 20 dakika etkili olan şiddetli yağmur ve dolu, su baskınlarına neden oldu

İhlas Haber Ajansı - Beril Solmuşgül - Güncel
 - Güncelleme:

Kozan'da 20 dakika etkili olan şiddetli yağmur ve dolu, su baskınlarına neden oldu Adana'nın Kozan ilçesinde 20 dakika etkili olan şiddetli yağmur ve dolu cadde ve sokaklarda su baskınlarına neden oldu.

KOZAN, ADANA (İHA) - Kozan'da 20 dakika etkili olan şiddetli yağmur ve dolu, su baskınlarına neden oldu

ADANA - Adana'nın Kozan ilçesinde 20 dakika etkili olan şiddetli yağmur ve dolu cadde ve sokaklarda su baskınlarına neden oldu.

Öğleden sonra saat 16.00 sularında etkili olan şiddetli yağmur ve dolu yağışı kentte hayatı olumsuz etkiledi. Dolu yağışı nedeni ile araçlar ve sokaklar beyaza büründü.

Kozan Sanayi Sitesi, Şevkiye Mahallesi ve birçok bahçede su baskını yaşandı. Bazı evlerin zemin katlarına su girmesi sebebiyle itfaiye ekipleri tahliye çalışması yaptı.

İhlas Haber Ajansı / Beril Solmuşgül - Güncel

Adana, Kozan, su, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title