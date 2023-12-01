Kozan'da 16 Yıl Hapis Cezası Bulunan Hükümlü Yakalandı

Adana'nın Kozan ilçesinde çeşitli suçlardan hakkında 16 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir hükümlü yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ve Kozan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda firari hükümlü adli makamlara teslim edildi.

Adana'nın Kozan ilçesinde çeşitli suçlardan hakkında 16 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ve Kozan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri haklarında arama kararı bulunan firari hükümlülere yönelik çalışma yaptı.

Ekipler çeşitli suçlardan hakkında 16 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir hükümlüyü bulunduğu adreste yakaladı.

Firari hükümlü işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine teslim edildi.