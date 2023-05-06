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Kozan'da 100 bin ton buğday rekoltesi bekleniyor

Kozan'da 100 bin ton buğday rekoltesi bekleniyor

Güncel Haberler

Adana'nın Kozan ilçesinde bu yıl hasadı yapılacak buğdaydan 100 bin ton rekolte bekleniyor.

Adana'nın Kozan ilçesinde bu yıl hasadı yapılacak buğdaydan 100 bin ton rekolte bekleniyor.

Kozan Ziraat Odası Başkanı Yüksel Şahbazoğlu, gazetecilere, tarlalarda buğday hasadına az kaldığını söyledi.

Buğdayın taban fiyatının açıklanmasını beklediklerini anlatan Şahbazoğlu, "193 bin dönüm arazide buğdayımız var. İnşallah buradan da 100 bin ton rekolte bekliyoruz. Çiftçimizin yüzü gülecek diye düşünüyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA / Fatih Azgın - Güncel

Adana Kozan Güncel Haberler

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