Kozan'da 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü Etkinliklerle Kutlandı

Kozan ilçesinde 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Kozan Kaymakamı Bahattin Alp Arslanköylü, İlçe Emniyet Müdürü Fatih Alptekin, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Nuh Anacık ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Gazi Keleş, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla ziyaretlere bulundu.

Kozan Sancak Gazetesi ev sahipliğinde düzenlenen programda protokol üyeleri gazetecilerle sohbet etti.

Kaymakam Arslanköylü, gazeteciliğin toplumun doğru ve hızlı bilgiye ulaşmasındaki rolünün önemine değinerek, "Gazeteciler, halkın gözü kulağıdır. Fedakarca çalışmalarınız ve toplumumuza katkılarınız için teşekkür ederim." dedi.

Protokol üyeleri daha sonra gazetecilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.